Виробник іграшок показав незвичайний електромобіль

Barbie Extra EV – це концептуальний компактний родстер, який побудований на шасі електричного хетчбека Fiat 500e, повідомляє РБК-Україна.

Виразна машина з фарами і задніми ліхтарями у формі зірок є шоукаром, який повинен привернути увагу до нової серії легендарних ляльок.

Пухнасті підголовники і колісні диски з райдужним малюнком роблять автомобіль зухвалим. Але вінцем дизайнерського мистецтва є двері у формі крил лебедя, які для посадки піднімаються строго вгору.

Три декоративних вихлопних патрубка у формі зірочок і масивний спойлер завершують образ яскравого родстера. У салоні прописалося оригінальне торпедо від електричного Fiat 500, але пофарбоване в яскраво-рожевий.

Американський виробник іграшок не повідомляє, хто є автором такого сміливого концепт-кара. Але всі бажаючі в рамках виставки могли купити зменшену копію представленого електромобіля за 29,99 доларів. У рекламному ролику нового набору, частиною якого є білий Barbie Extra EV, також згадується вбудований в багажний відсік басейн для домашніх тварин.