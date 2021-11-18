Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер котирування безготівкового долара на старті торгів опустилися до 26,38 гривні на купівлі та 26,417 гривні на продажу. Нижче піти не вдалося.

Спочатку Національний банк вийшов із інтервенцією на купівлю доларів за ціною 26,41 гривень; за інформацією порталу «Курс України», регулятор придбав не більше 5 млн доларів, але своїм несподіваним виходом розбурхав покупців. Потім на ринок почали виходити представники компаній «зеленої енергетики», яким учора все ж таки виплатили кошти за вироблену енергію. Їхні покупки зламали тендітний тренд зміцнення гривні, і долар знову пішов угору. У середині обіду цінник на покупку піднявся до 26,50 грн., а на продаж – до 26,54 грн.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вранці продавали 26,48-26,50 гривень. Але як тільки на міжбанку знову намітилося зростання, цінники відразу почали піднімати. В обід дешевше за 26,52-26,54 гривень купити велику суму проблематично.

Євро на FOREX продовжує коригуватись вгору після того, як вчора вранці встановив новий річний мінімум – 1,1265 долара. На момент написання статті він піднявся до позначки 1,1346 долара. Готівковий євро у першій половині дня четверга подорожчав на 11 копійок: вранці його продавали по 29,99 – 30,02 гривні, а до обіду – вже по 30,10-30,13 гривні.

Російський рубль знову "штормить". Вранці він спочатку зміцнився до 72,45 рублів за долар, а потім почав падати і на обід опустився до 72,90 рублів за долар. У столиці ціна рубля залишається на колишньому рівні: вже майже тиждень його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Польський злотий у столиці, за свідченням операторів валютного ринку, не має особливого попиту. Сьогодні його можна купити за 6,47-6,50 гривень.