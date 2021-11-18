У ЄС змінили "зелений" COVID-список: що вирішили щодо України

Європейська Рада в четвер, 18 листопада, оновила "зелений" список країн, громадянам яких рекомендується дозволити подорожувати ЄС. Україна залишилася поза цим переліком, але до нього було додано Індонезію, повідомляє Обозреватель.

Список було переглянуто "відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС".

З 18 листопада у "зеленому" списку Євросоюзу 19 країн:

Аргентина; Австралія; Бахрейн; Канада; Чилі; Колумбія; Індонезія; Йорданія; Кувейт; Намібія; Нова Зеландія; Перу; Катар; Руанда; Саудівська Аравія; Південна Корея; Об'єднані Арабські Емірати; Уругвай; Китай (за умови підтвердження взаємності).

Щодо України, то її було виключено із "зеленого" списку 9 листопада. У ЄС переглядатимуть норми кожні два тижні й, залежно від обставин, оновлюватимуть.

Таким чином, уже на початку грудня рекомендації Європейської Ради щодо України можуть змінитися, якщо "коронавірусна" статистика в країні впаде.