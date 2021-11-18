Курс ліри продовжує падати

Курс турецької ліри рекордно обвалився до долара після рішення Центрального банку Туреччини знизити ключову ставку. Про це свідчать дані торгів, повідомляє Лента.Ру.

Ліра опустилася більш ніж на два відсотки до долара. На момент написання новини один долар торгується за ціною 10,85 ліри, а максимум за день становив 10,9 ліри — це новий антирекорд для турецької валюти за останні 10 років. Падіння відбулося на тлі рішення ЦБ Туреччини знизити ключову ставку з 16% до 15% при інфляції на рівні 20%.

Глава ЦБ Шахап Кавджіоглу обіцяв утримувати ключову ставку вище за рівень інфляції, щоб уповільнити зростання цін. Проте президент країни Реджеп Тайіп Ердоган упевнений, що висока вартість запозичень сприяє зростанню цін, тоді як низька ключова ставка навпаки стримує інфляцію. Така думка розходиться з класичними уявленнями економістів щодо механізму роботи ключової ставки.