Промоутер Усика про потенційний бій з Альваресом

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк висловився про перехід найкращого боксера світу Сауля Альвареса з суперсередньої ваги у першу важку вагу (себто крузервейт), повідомляє УНІАН.

На його думку, існує істотна ймовірність того, що Альварес, прізвисько якого Канело, коли-небудь виступить у суперважкій вазі.

"Були приклади Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого. Не бачу великих перешкод, чому б Канело не спробувати сили у суперважкій вазі. Він сильний хлопець, довів свою спроможність у різних вагових категоріях, зараз він підніметься до крузервейту" , - сказав Красюк для Boxing UK.

Красюк також додав:

"Це неймовірно інтригуюча історія - побачити бійця із напівсереднього дивізіону у хевівейті. Канело - Усик, це був би цікавий бій. З іншого боку, ви можете уявити собі поєдинок Альвареса та Ф'юрі? Неймовірно".

31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну вагову категорію.

Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергія Ковальова та став чемпіоном світу за версією WBO.

Альварес очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії (pound-for-pound), за версією журналу The Ring.

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