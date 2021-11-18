Продажі чипів Nvidia для майнінгу впали на 60%

Обсяги продажів Nvidia відеокарт для майнінгу серії CMP у липні-вересні впали на 60% щодо попереднього кварталу - з $266 млн до $105 млн. Зниження показника зафіксовано на тлі зростання ціни Ethereum за цей період більш ніж на 30%, повідомляє ForkLog.

«Ми не знаємо, наскільки видобуток криптовалют позначився на показнику продажів GPU. Волатильність цін на цифрові активи може вплинути на попит на наші продукти та на нашу здатність його прогнозувати», — йдеться у прес-релізі.

Створену спеціально для майнінгу відеокарту Nvidia CMP 30HX компанія представила у березні 2021 року.

З моменту запуску лінійки сукупний обсяг продажів CMP становив $526 млн. Це еквівалент 3% від виручки за цей період.

Згідно зі звітом за третій квартал, дохід компанії зріс на 50,3% у річному обчисленні до $7,1 млрд, чистий прибуток злетів на 84,4% — до $2,46 млрд. Левову частку виручки склали продажі чіпів для геймерів і дата-центрів.

На конференції з інвесторами представники компанії заявили, що майже всі GPU оснащені спеціальним ПЗ для обмеження їх можливостей у майнінгу.