Meta консолідує платформи та закриє Instagram Threads

Як повідомила компанія Meta (колишня Facebook), сервіс повідомлень Instagram Threads буде закритий до кінця 2021 року. Програма почне пропонувати користувачам повернутися до класичного Instagram вже з 23 листопада, повідомляє 3Dnews.

Початкова ідея Threads була схожа на ідею Facebook Messenger — сервіс дозволяв користувачам отримувати та відправляти особисті повідомлення Instagram у традиційному для месенджерів інтерфейсі окремої програми. Він мав набір оригінальних функцій, наприклад, автоматичні статуси, які встановлювалися залежно від активності телефону. До моменту закриття Threads всі ці інструменти нікуди не подінуться – вони перекочують до класичного Instagram.

Meta зараз консолідує свої численні платформи обміну повідомленнями: Messenger та Instagram вже підтримують кросплатформове листування, і в найближчому майбутньому до них приєднається WhatsApp. Тому підключений виключно до Instagram додаток Threads буде мати менше сенсу в міру того, як стираються кордони між сервісами Meta.

Із самого початку додаток мав досить мало користувачів — станом на минулий рік близько 200 тис., і це незначна частка від загальної бази Instagram в 1 млрд осіб. Минулого року розробник спробував освіжити платформу, дозволивши користувачам листуватися не лише зі своїми друзями, а й з усією аудиторією Instagram. Мабуть, цього виявилося замало.