Секрети новорічного столу: без шкоди для здоров'я та постаті

Традиційно на Новий рік роблять олів'є, салат під шубою, «мімозу». Картопля з великим вмістом крохмалю можна замінити на топінамбур, яблуко. Не готуйте на кілька днів уперед, повідомляє Креатив.

Достатньо 2-3 фірмових, низькокалорійних страв, красиво прикрашених. Урізноманітнити меню допоможуть фруктові нарізки, несолодкі десерти - 100 гр. желе містить всього 18 ккал, а щербет домашнього приготування 25 ккал.

Багато хто воліє робити шведський стіл з безлічі різноманітних закусок. Тут доречними будуть і фрукти, біла та червона риба, копчене м'ясо, гриби. Очевидною перевагою є маленькі порції та можливість скуштувати кілька страв одразу.

На замітку: оптимальна порція їжі за столом та, що міститься у вас у долоні. Складіть їх човником та отримайте максимальний обсяг їжі. Перевищення загрожує розладом травлення, тяжкістю, нудотою.

Секрети дієтолога, щоб не погладшати: