Секрети новорічного столу: без шкоди для здоров'я та постаті
Традиційно на Новий рік роблять олів'є, салат під шубою, «мімозу». Картопля з великим вмістом крохмалю можна замінити на топінамбур, яблуко. Не готуйте на кілька днів уперед, повідомляє Креатив.
Достатньо 2-3 фірмових, низькокалорійних страв, красиво прикрашених. Урізноманітнити меню допоможуть фруктові нарізки, несолодкі десерти - 100 гр. желе містить всього 18 ккал, а щербет домашнього приготування 25 ккал.
Багато хто воліє робити шведський стіл з безлічі різноманітних закусок. Тут доречними будуть і фрукти, біла та червона риба, копчене м'ясо, гриби. Очевидною перевагою є маленькі порції та можливість скуштувати кілька страв одразу.
На замітку: оптимальна порція їжі за столом та, що міститься у вас у долоні. Складіть їх човником та отримайте максимальний обсяг їжі. Перевищення загрожує розладом травлення, тяжкістю, нудотою.
Секрети дієтолога, щоб не погладшати:
- Майонез у салатах замінити на йогурт, нежирну сметану. Кількість калорій знижується у 2-3 рази. Для заправки можна використати ягідне пюре;
- За рекомендаціями лікарів оптимальна кількість алкоголю, включаючи і шампанське, становить приблизно 1 мл. Не перевищуйте мінімальних доз напоїв, обов'язково вживайте їх на ситий шлунок. Чим більше келихів ви вип'єте, тим більше ви з'їсте;
- Святковий стіл у багатьох асоціюється з тортом, тістечками, цукерками. Залишіть солодке на ранок, щоб не переїдати;
- Психологи зауважили закономірність: гарний декор застілля наполовину знижує апетит;
- Не сидіть весь час, танцюйте, переміщайтеся по залі, беріть активну участь у конкурсах.