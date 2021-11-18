Зеленський затвердив почесний знак та диплом премії Патона

Президент України Володимир Зеленський затвердив опис та рисунок почесного знака лауреата Національної премії України імені Бориса Патона, а також опис диплома лауреата цієї премії. Відповідний указ №585/2021 від 18 листопада опубліковано на сайті голови держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також указом встановлюється, що у 2021 році присудження премії ім. Патона здійснюється за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з державних премій України в галузі науки та техніки відповідно до положення про державну премію України в галузі науки та техніки, затвердженого указом президента від 31 травня 2016 року №230.

Указ набирає чинності з дня опублікування.