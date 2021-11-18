Нардепи ратифікували військову угоду між Україною та Туреччиною
Верховна Рада підтримала закон "Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки". Відповідне рішення підтримали 303 народні депутати, повідомляє Ділова столиця.
Так, ратифікація парламентом Рамкової військової угоди між урядами України та Туреччини (№0119) дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, пов’язану із набранням чинності вищезазначеною угодою, що дозволить створити основу для відносин та розвитку співпраці між сторонами за 21 напрямом військового співробітництва.