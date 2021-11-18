Нардепи ратифікували військову угоду між Україною та Туреччиною

Верховна Рада підтримала закон "Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки".﻿ Відповідне рішення підтримали 303 народні депутати, повідомляє Ділова столиця.

Так, ратифікація парламентом Рамкової військової угоди між урядами України та Туреччини (№0119) дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру, пов’язану із набранням чинності вищезазначеною угодою, що дозволить створити основу для відносин та розвитку співпраці між сторонами за 21 напрямом військового співробітництва.