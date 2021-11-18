Представлений квадрокоптер на реактивних двигунах

Американська компанія FusionFlight представила другий демонстратор "квадрокоптера" на реактивних двигунах, повідомляє 3Dnews.

Прототип літає на чотирьох мікротурбінах та розвиває швидкість до 400 км/год. Дрону без пропелерів не страшні погані погодні умови та небезпека зледеніння несучих лопатей. Це розширить діапазон застосування новинки, але коштуватиме серйозних грошей.

Джерело зображення: FusionFlight

Перший прототип дрона JetQuad компанія FusionFlight показала у 2019 році. Новий прототип отримав захист двигунів та управління векторами тяги на кожній мікротурбіні. Завдяки цьому дрон отримав можливість маневрувати у всіх напрямках, як і нерухомо зависати у повітрі.

Джерело зображення: FusionFlight

Габарити прототипу JetQuad AB6 складають 1205×931×402 мм. До заправки паливом апарат важить 24 кг. Повний бак палива - дизельного, гасу або іншого відповідного пального для реактивних двигунів дрону - важить 20 кг. В автономному польоті апарат може подолати 150 км на швидкості до 400 км/год. Якщо апарату надати аеродинамічної конфігурації замість прямокутної форми, як у прототипу, швидкість може бути збільшена до 600 км/год.

Джерело зображення: FusionFlight

Компанія FusionFlight розраховує почати продаж (або прийом замовлень на виготовлення) дронів JetQuad влітку наступного року. Орієнтовна вартість кожного сягатиме $100 тис. Дрон може використовуватися для екстреної доставки вантажів, оскільки швидкий і менший залежить від погоди. Повного заправлення бака вистачає на 15 хвилин польоту на максимальній швидкості для перевезення вантажів вагою 18 кг.