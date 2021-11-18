НАТО посилило розвідку з боку України – Міноборони Білорусі
В останні дні військові Білорусі фіксують постійне посилення інтенсивності польотів розвідувальної та бойової авіації країн-членів НАТО вздовж державного кордону, у тому числі з боку України. Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, пише Константин Катышев, Корреспондент.
"Наразі нашими засобами радіотехнічної та радіолокаційної розвідки фіксується постійне збільшення інтенсивності польотів розвідувальної та бойової авіації країн-членів НАТО вздовж державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі й у повітряному просторі України", – йдеться у повідомленні.
За даними білоруських військових, загальна кількість польотів, зокрема розвідувальної авіації, збільшилася практично вдвічі.
Крім того, НАТО вдається до використання безпілотників. А ВПС США збільшили кількість авіації, що залучається, у півтора рази.
"Ці факти підтверджують нарощування військової діяльності біля наших кордонів та свідчать про подальшу ескалацію обстановки навколо Білорусі", – резюмували у Мінську.