НАТО посилило розвідку з боку України – Міноборони Білорусі

В останні дні військові Білорусі фіксують постійне посилення інтенсивності польотів розвідувальної та бойової авіації країн-членів НАТО вздовж державного кордону, у тому числі з боку України. Про це, посилаючись на Міноборони Білорусі, пише Константин Катышев, Корреспондент.

"Наразі нашими засобами радіотехнічної та радіолокаційної розвідки фіксується постійне збільшення інтенсивності польотів розвідувальної та бойової авіації країн-членів НАТО вздовж державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі й у повітряному просторі України", – йдеться у повідомленні.

За даними білоруських військових, загальна кількість польотів, зокрема розвідувальної авіації, збільшилася практично вдвічі.

Крім того, НАТО вдається до використання безпілотників. А ВПС США збільшили кількість авіації, що залучається, у півтора рази.