Разумков засумнівався в прозорості фінансування ВР національного авіаперевізника
Намір Верховної Ради виділити 500 млн грн для формування статутного капіталу національного авіаперевізника викликає питання про можливу корупційну складову. Так вважає позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Замість того, щоб направити їх (засоби – ред.) сьогодні на боротьбу з Covid, на реорганізацію лікарень, на закупівлю нового обладнання... побудувати кисневі станції... сьогодні ці кошти витрачаються, м'яко кажучи, не за логікою. А якщо вже зовсім бути відкритим" , то викликає питання, чи немає там корупційної складової? – сказав Разумков журналістам у кулуарах Ради у четвер.
Він нагадав, що законопроект №6298, за який народні депутати у четвер проголосували у першому читанні, передбачає виділення 500 млн грн для статутного фонду національного авіаперевізника.
"Питання перельотів теж важливе, але воно точно не стоїть на порядку денному. Виходячи з тієї логіки, скільки хочуть закупити літаків, і де їх хочуть закупити… виходить до 5 млрд доларів ми витратимо на цей процес. У нас сьогодні є зайві гроші?" Думаю, ні", – зазначив Разумков.
Він також розповів, що для майбутнього національного авіаперевізника збираються купувати літаки не у держпідприємства ім. Антонова, а Airbus. За словами Разумкова,
"за всієї поваги до французів ", слід підтримувати вітчизняного виробника.