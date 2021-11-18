Alibaba збільшила виторг і скоротила чистий прибуток

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding Ltd скоротив чистий прибуток у другому фінансовому кварталі на 81% через інвестиційні втрати, збільшивши при цьому виторг на 29%, повідомляє Интерфакс.

Як йдеться в прес-релізі Alibaba, чистий прибуток у липні-вересні становив 5,37 млрд юанів ($833 млн) порівняно з 28,77 млрд юанів за аналогічний період попереднього року. Прибуток у розрахунку на ADS зменшився до 1,97 юаня з 10,48 юаня.

Істотне зниження чистого прибутку пов'язане з падінням ринкової вартості компаній, що входять до інвестиційного портфелю Alibaba, у минулому кварталі, а також зі зростанням інвестицій компанії у ключові стратегічні напрями діяльності.

Число активних користувачів сервісів Alibaba по всьому світу за 12 місяців, що завершилися 30 вересня, склало 1,24 млрд осіб, причому в минулому кварталі їхнє зростання склало 62 млн. У Китаї кількість активних користувачів налічувалася 953 млн, за кордоном - 285 млн.

"Ми на шляху до досягнення нашої довгострокової мети – збільшення числа клієнтів у всьому світі до 2 млрд", – йдеться у прес-релізі Alibaba.

Згідно з прогнозом компанії, її річний виторг збільшиться на 20-23%.

ADR Alibaba на попередніх торгах у Нью-Йорку в четвер втрачають у ціні 5,3%. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 31%.

Alibaba володіє найбільшими в Китаї платформами електронної комерції, включаючи найпопулярнішу з них – Taobao. Компанія зводить на цих платформах покупців і продавців, надаючи їм різні сервіси. На Alibaba припадає 80% обороту електронної торгівлі у країні.