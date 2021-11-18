Ціни на курятину в Україні подорожчали на третину і піднімуться ще вище

У третьому кварталі 2021 року середня ціна на курятину в Україні зросла на 32%, до $1,79 за 1 кг без урахування ПДВ порівняно з аналогічним періодом 2020 року ($1,36 за 1 кг). Про це йдеться у фінансовому звіті провідного агрохолдингу України МХП, повідомляє UBR.

Потужності виробництва компанії за підсумками липня-вересня 2021 року зросли на 7%, до 194 тис. тонн.

Водночас, з початку року середня ціна на курятину досягла $1,64 за 1 кг без ПДВ (+22% порівняно з минулим роком).

Експорт курятини виробництва МХП зріс на 8% та перевищив 300 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Потужності компанії з виробництва за цей період зросли незначно – на 2% та становили 551 тис. тонн.

За прогнозами аналітиків, у 2022 році продовжиться суттєве зростання собівартості м'яса курки. Зокрема, зростуть ціни на добрива, корми та енергоносії.