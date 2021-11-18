Путін поскаржився на "гнітючу ситуацію" у відносинах з НАТО
Президент Росії Володимир Путін звинуватив НАТО в руйнуванні всіх механізмів діалогу та пообіцяв "адекватну відповідь" на дії Північноатлантичного альянсу біля російських кордонів, повідомляє Ділова столиця.
Про це Путін заявив на засіданні колегії МЗС Росії.
За його словами, у відносинах з НАТО у Росії склалася "гнітюча ситуація". Він звинуватив Альянс в конфронтаційному настрої і демонстративному наближенні військової інфраструктури до російських кордонів.
"Щобільше, НАТО зламало всі механізми діалогу. На військову ж активність НАТО по периметру наших кордонів ми будемо адекватно реагувати", — додав президент РФ.