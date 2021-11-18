Україна направить 8500 поліцейських на кордон із Білоруссю

Україна спрямовує 8500 поліцейських на кордон з Білоруссю. Про це, посилаючись на пост українського посла в Німеччині Андрія Мельника у Twitter, пише Евгения Степко, Вести.

За словами Мельника, існує небезпека того, що нелегальних мігрантів буде перенаправлено з білорусько-польського кордону на кордон з Україною. Крім того, він допускає введення в країні надзвичайного стану: