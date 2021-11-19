Новий Nissan Rogue отримав інноваційний двигун

Японська компанія Nissan представила на автошоу в Лос-Анджелесі свою нову розробку – популярний кросовер Rogue із новим економічним мотором 1.5 VC-Turbo. Автомобіль вирушить до салонів офіційних дилерів марки в США наступного року, повідомляє Обозреватель.

Кросовер Nissan Rogue нового покоління був представлений трохи понад рік тому. Фактично, це американський аналог добре відомого у нас Nissan X-Trail. Донедавна єдиним доступним силовим агрегатом для моделі був 2,5-літровий 184-сильний бензиновий мотор.

Інноваційність мотора 1.5 VC-Turbo полягає в технології зміни ступеня стиснення. Джерело: Nissan

Тепер окрім атмосферної "четвірки" у Rogue буде трициліндровий турбомотор об'ємом 1,5 літра. Інноваційність мотора 1.5 VC-Turbo полягає в технології зміни ступеня стиснення. Він став подальшим розвитком 2-літрового двигуна, який відомий власникам Infiniti QX50 і Nissan Altima. Ступінь стиснення може змінюватися від 8:1 до 14:1. Максимальна потужність двигуна досягає 204 к.с., а момент, що крутить, — 305 Нм. За словами творців, це найкращий у своєму класі силовий агрегат з паливної економічності та тяговитості.

Кросовер Nissan Rogue нового покоління – американський аналог добре відомого у нас Nissan X-Trail. Джерело: Nissan

У парі з новинкою працює безступеневий варіатор Xtronic. Покупці зможуть замовити модель із переднім або повним приводом. Проти 2,5-літрової "четвірки" витрата палива знизилася з 7,8 до 7,1 л/100 км. Виробництво нового двигуна для Nissan Rogue організували на заводі компанії в штаті Теннессі.

Салон нового Nissan Rogue. Джерело: Nissan

Кросовери Nissan Rogue із турбомоторами з'являться на початку зими. Вартість новинки стартує з $26700.