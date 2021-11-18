Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер вихід Національного банку з інтервенцією на купівлю долара зупинив зміцнення гривні, що було почалося, і знову підштовхнув котирування безготівкового долара вгору.

Після того, як учора Національний банк своїм втручанням не дав долару закріпитися вище за рівень 26,50 гривень, котирування опустилися до 26,38 гривень на купівлі та 26,417 гривень на продажу. Здавалося б, на тлі підвищеного продажу валюти з боку експортерів долар сьогодні має продовжити падіння. Але все склалося не так: вихід на міжбанк із покупкою одразу двох великих груп знову призвів до зростання попиту на валюту і, як наслідок, до повернення котирувань до вчорашніх значень. По-перше, валюту активно купували імпортери енергоносіїв; крім того, після невеликої перерви за валютою на ринок вийшли нерезиденти, яким напередодні виплатили кошти за погашені ОВДП на досить велику суму. Покупців протягом усього дня було більше, ніж продавців, а поява вранці регулятора із покупкою навіть невеликого обсягу валюти остаточно запевнила їх у тому, що чекати нема чого і треба брати за поточною ціною. У результаті відбулося повернення безготівкового долара до рівня 26,50 гривень.

Закрили торги четверга на 9 копійок на купівлі та на 10 копійок на продажу вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,38/26,46 (купівля/продаж).

Вже третій день поспіль спред на відкритті становив 8 копійок. Перші шість угод на загальну суму 3 млн. доларів за ціною 26,40 гривень пройшли о 9:34. О 9.50 на ринку з'явився Нацбанк. Він виставив ордер на покупку на рівні 26,41 гривні. Купивши 5 млн. доларів, регулятор пішов і більше сьогодні не з'являвся. Але його несподівана поява спантеличила покупців, і вони вирішили більше не чекати. До 10-ї години ранку котирування подолали рівень 26,40 гривень, а після обіду – і рівень 26,50. І лише коли основні покупці закрили свої потреби, котирування трохи опустилися, опинившись до кінця торгів у безпосередній близькості від 26,50.

Котирування закриття – 26,49/26,52 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 44,6 млн. порівняно з середовищем і склав 242,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,4271 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,4271 гривень. Офіційний курс долара на 19 листопада встановлено на позначці 26,4427 гривні за долар, зниження на 7,20 копійок.

встановлено на позначці 26,4427 гривні за долар, зниження на 7,20 копійок. Офіційний курс євро на 19 листопада встановлено на позначці 29,9688 гривень за євро, зниження на 2,86 копійки.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва вранці продавали 26,48-26,50 гривень. На обід цінник зріс до 26,52-26,54 гривень, а надвечір – до 26,55-26,57 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 16:30 – 1,1337 долара. Сьогодні вперше за останній тиждень євро почав подавати ознаки корекції. Після того, як учора було встановлено новий річний мінімум – 1,1265 долара, євро скоригувався до позначки 1,1346. Готівковий євро у першій половині дня четверга подорожчав на 11 копійок: вранці його продавали по 29,99 – 30,02 гривні, а до обіду – вже по 30,10-30,13 гривні. Увечері за євро просили від 30,10 до 30,15 гривні.

Російський рубль третій день поспіль затиснутий у коридорі 72,30-73,40 рубля за долар і здійснює різкі рухи від одного рівня до іншого. Станом на 16.30 він торгується у вузькому діапазоні 73,08-73,13 рубля за долар. У столиці ціна рубля не змінюється вже тиждень: сьогодні, як і попередніми днями, його продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.