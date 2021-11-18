На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування

На позачерговому засіданні Верховної ради зайнявся пульт для голосування. Пожежу оперативно загасили, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

За словами нардепа Качури, задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського. Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником.

Відео інциденту також опублікував Ярослав Железняк.

Через загоряння системи для голосування голова Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив ініційоване президентом позачергове засідання парламенту.

Відповідне рішення з другої спроби підтримали 240 народних депутатів.