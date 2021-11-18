Львівський суд заарештував Остапа Стахіва на два місяці

Галицький районний суд м. Львова ухвалив укласти під варту на 60 діб львів'янина Остапа Стахіва, підозрюваного в діях, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з можливістю внесення 998 тисяч грн як заставу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення під час сьогоднішнього засідання ухвалив суддя Олег Юрків.

Адвокат Стахіва заявив під час засідання, що його клієнта викрали із районної лікарні у Свяляві Закарпатської області. Водночас, слідчий надав до суду довідку від медиків про те, що стан здоров'я Стахіва дозволяє йому брати участь у судовому засіданні.

Сам Стахів розповів журналістам, що має підвищений тиск.

Як повідомлялося, 16 листопада співробітники СБУ вручили Остапу Стахіву підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".

Сам Стахів відкидає звинувачення у спробах повалення конституційного ладу та зв'язках з Росією.