Суд обрав депутату Леросу запобіжний захід

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутатові Гео Леросу у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього особисті зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив у четвер.

"У задоволенні клопотання відмовити... Покласти на Лероса особисті зобов'язання строком на два місяці", - йдеться в рішення суду .

"Не згоден із рішенням суду, подаватимемо апеляцію", - сказав Лерос журналістам після оголошення рішення суду.

Він зазначив, що підозри, висунуті на його адресу, необґрунтовані, тому запобіжного заходу не повинно бути як такого.

На засіданні в четвер захист Лероса наполягав, що рішення суду, невиконання якого інкримінується Леросу, було виконано, відповідно, підозра за цим епізодом не є обґрунтованою.

Також адвокати наполягали на тому, що необґрунтованою є і підозра щодо хуліганських дій у Верховній Раді, оскільки жест, який продемонстрував депутат, не мав вербального супроводу. "В нас відсутня кваліфікація жестів... Дуже складно буде проводити експертизу", - зазначив представник захисту.

Представники прокуратури, у свою чергу, наполягали на обґрунтованості підозри в частині невиконання Леросом рішення суду та хуліганських дій.

На попередньому судовому засіданні захист повідомив, що Леросу було висунуто одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди – за ст.382 КК (невиконання рішення суду) і про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

Як повідомлялося, ДБР 12 листопада повідомило народному депутату України Гео Леросу про підозру в невиконанні рішення суду, яке набрало чинності.

За інформацією прес-служби ДБР, ідеться про рішення Київського апеляційного суду від 11 серпня 2021 року про визнання недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформації про Дениса Єрмака, яку Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року. Суд зобов'язав нардепа спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст, рішення суду 11 серпня 2021 року набуло чинності.

Крім того, ДБР вручило підозру Леросу за демонстрацію непристойного жесту у стінах парламенту.

Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

4 листопада під час перебування президента України Володимира Зеленського в залі засідань парламенту слово попросив позафракційний народний депутат Гео Лерос (раніше виключений зі складу фракції "Слуга народу"). На початку свого виступу народний депутат назвав президента України "зрадником", після чого Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. У відповідь Лерос показав непристойний жест.

29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос оприлюднив на своїй сторінці у Facebook декілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади.

30 березня того самого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів при призначенні осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

Провадження було відкрито за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 190 - шахрайство, здійснене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, здійснене особою з використанням свого службового становища, ч. 2 ст. 328 - розголошування державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу. Пізніше слідство додало низку статей, за якими проводиться розслідування, - ст. 328 (розголошування державної таємниці), ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК.

11 червня НАБУ повідомило, що відкрило два кримінальні провадження за фактом публікації та змісту записів розмов Дениса Єрмака (т. зв. справа "плівок Єрмака"), одне з них відкрито стосовно керівника Офісу президента Єрмака.

Того самого дня Зеленський публічно заявив, що Денис Єрмак, який став фігурантом записів про можливу корупцію при призначенні на державні посади, "точно не брав грошей" і "просто балакун".

При цьому Лероса, який також був його позаштатним радником, глава держави назвав "аферистом".

Сам Денис Єрмак звернувся до суду з позовом про визнання недостовірною і такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію, інформації, оприлюдненої Леросом. Печерський районний суд 31 травня 2021 року відмовив у задоволенні позову, проте Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив вимоги позивача повною мірою.