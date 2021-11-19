Дощі та похолодання: прогноз погоди на 19 листопада

Наприкінці тижня погода в Україні зовсім зіпсується – по всій території очікуються дощі, у деяких регіонах – значні. При цьому, у кількох регіонах потеплішає, а в решті – навпаки.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Отже, у п'ятницю, 19 листопада, практично в усіх західних та південних областях, а також у Криму температурні показники зростуть до 6-10°С удень та 1-5°С уночі. А ось Закарпатську, Черкаську, Сумську, а також усі східні області очікує похолодання до 2-5°С удень і від -6°С на сході до 2°С на Закарпатті вночі. В інших центральних, а також у Чернігівській та Запорізькій областях очікується близько 4-7°С удень і від -5°С у Запоріжжі до 3°С у центрі вночі.

Дощі 19 листопада проллються всією Україною. На заході, а також у центрі (крім Дніпропетровської області) та на півночі країни вони будуть найбільшими. У всіх центральних, південних, північних областях, а також у Криму середня швидкість вітру очікується на рівні 11-22 км/год. У центрі подекуди можливі шквали до 25 км/год. Найсильніший вітер буде на заході країни – близько 14-25 км/год у середньому, місцями шквали до 29 км/год. Найменш вітряно буде на сході країни – там очікується вітер 7-14 км/год.

В Укргідрометцентрі на 19 листопада в західних областях установили І рівень небезпеки – жовтий. Також на заході подекуди можливий туман. Крім того, на сході, місцями в центрі та на півночі можлива ожеледиця та мокрий сніг.

У столиці України, Києві, 19 листопада очікується температура повітря від 2 до 6°С протягом дня, вітер 14-18 км/год і дощ.

