Найстильніший колір фарбування для брюнеток на зиму 21/22

Всесвітньо відомі моделі Белла Хадід та Емілі Ратаковскі вже підкорили подіуми своїм насиченим кавовим кольором волосся. Їхня колористка з Нью-Йорка Дженна Перрі розкрила секрет ідеального відтінку для брюнеток на зиму 2021-2022 років, повідомляє Обозреватель.

Глибокий спокусливий коричневий колір із легкими нотками попелястого – ось чого прагнула Дженна, коли їй потрібно було змінити волосся Белли Хадід напередодні Каннського фестивалю у Франції.

Белла Хадід. Джерело: instagram.com/bellahadid

Звідси і пішла назва наймоднішого відтінку для фарбування брюнеток цього сезону – шоколадний мокко.

Модний колір для брюнеток – шоколадний мокко

Глибокий коричневий колір Дженна Перрі зробила і для постійної клієнтки Емілі Ратаковскі. Однак вона акцентувала на тому, що у Хадід відтінок шоколадного мокко більш попелястий, у той час як у Емілі він тепліший. Потрібно обирати тон залежно від кольору шкіри: перша модель блідніша, а друга загоріла.

Емілі Ратаковські

Такий колір волосся красиво відбивається на сонці, тому ніколи не виглядає тьмяно. Взимку він створюватиме ефект тепла навіть у найхолоднішу погоду. І останній, але не по важливості, плюс – за цим відтінком набагато легше доглядати, ніж за мідний або блондинистим.

Щоб шоколадний мокко виглядав, як у його зіркових користувачок, варто наголосити на збереженні сильного і блискучого волосся.