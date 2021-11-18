Мігранти жалкують про спробу перетину білорусько-польського кордону

Мігранти на білорусько-польському кордоні у соцмережах розповідають, що вони налякані, втомилися та шкодують про спробу перетнути кордон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ті, хто кажуть, що кордони відкриті - вони не відкриті. Це брехня. (...) Контрабандисти поширюють чутки" , - написав із мігрантів у соцмережах.

"Не приходьте сюди, не слідуйте за натовпом. Тут погано. Я заплатив контрабандисту $4,5 тис. і не зміг перетнути кордон" , - додав він.

На білоруській стороні кордону видно автобуси, на яких планується вивезти мігрантів, які бажають залишити прикордонну зону.