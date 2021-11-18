МЗС Франції відреагувало на публікацію листування по "Нормандії"

МЗС Франції взяло до відома публікацію Росією дипломатичного листування з підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. У відомстві закликали Москву повернутися до переговорів у затверджених форматах, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова оприлюднити наше листування" , - йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС назвали публікацію листування таким, що суперечить дипломатичним правилам і звичаям. Підкреслюється, що Німеччина і Франція протягом декількох місяців працювали над продовженням переговорів у нормандському форматі на основі мінських угод. Париж і Берлін висунули кілька конкретних пропозицій для цієї зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

"Ця зустріч була узгоджена між канцлером (Німеччини Ангелою - ред.) Меркель, президентом (Франції Емманюелем - ред.) Макроном і російським лідером (Володимиром - ред.) Путіним у жовтні" , - наголошується в релізі.

При цьому, підкреслили у відомстві, Росія відмовилася брати участь у цій зустрічі. МЗС Франції закликало російську сторону повернутися до переговорів і продовжити обговорення у вже затверджених форматах і відповідно до узгоджених принципів.