Приватбанк затіяв реорганізацію: ліквідує посади сотень айтішників

Приватбанк ухвалив рішення ліквідувати низку своїх IT-департаментів та підрозділів. Відповідне рішення наглядової ради банку від 28 жовтня опублікував Telegram-канал спільного представницького органу профспілок Приватбанку "ПрофПриват", повідомляє UBR.

Відповідно до рішення, ліквідується також посада директора з інформаційних технологій. Усього скорочується 771 посадова позиція.

При цьому в документі зазначено, що для працівників цих підрозділів створять нові робочі місця.

Пізніше у прес-центрі банку зазначили, що не збираються звільняти айтішників.

"Що стосується штату IT-підрозділів, то він залишиться незмінним до кінця 2021 року, а далі лише розширюватиметься" , - сказав у коментарі Dev.﻿ua прес-секретар банку Олег Серга.

В офіційному прес-релізі пояснюється, що Приватбанк навпаки планує розширення власної IT-команди і змінює систему управління на більш сучасну.

"Звичайно, створюючи нові технології та цифрові послуги, обслуговуючи понад 20 млн клієнтів, банк не має планів скорочувати персонал у сфері IT, а постійно залучає нові таланти та найкращих фахівців ринку" , - сказано в повідомленні.

При цьому ліквідація департаментів викликана бажанням реструктурувати систему "айті", яка створювалася у банку ще на початку ери діджиталізації.

"Оприлюднення одного з внутрішніх документів без надання відповідного контексту організаційних змін у банку – оманливе і може призвести до висновків, які не відповідають дійсності" , – сказано у повідомленні.

Загалом у Приватбанку працюють понад 2200 IT-фахівців без урахування команди діджитал-банкінгу.