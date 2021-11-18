Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні після того, як він знепритомнів під час зустрічі з адвокатами, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Він знаходиться у свідомості, його стан - стабільний.

"Він (Саакашвілі - ред.) лежить в реанімації, і там чергує реаніматолог" , - розповіла виданню лікар-реаніматолог.

За її словами, втрата свідомості у експрезидента була короткостроковою, але при цьому у нього підскочив тиск і погіршилися глікемічні показники. Після реанімаційних дій стан Саакашвілі стабільний, він знаходиться у свідомості і контактує з оточуючими.

Нагадаємо, Саакашвілі продовжує голодування у в'язниці 49 днів. Сьогодні він знепритомнів під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.