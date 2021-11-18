Білорусь перемістила більшість мігрантів у логістичний центр

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею в четвер та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр, повідомляє Українська правда.

Мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску "Брузги" та біля лінії польського кордону. Вони перейшли до розташованого у прикордонному транспортно-логістичному центрі пункту тимчасового розміщення, де їх забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями у теплі, видається змінний одяг.

Білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА пише, що мігранти " покинули кордон, але сподівань на відкриття гуманітарного коридору не втрачають ".

У польському прикордонному відомстві підтвердили, що табори мігрантів спорожніли.

"Сьогодні табір біля прикордонного переходу в Брузгах спорожнів. Білоруські служби направили іноземців до транспортно-логістичного центру, розташованого за кілька сотень метрів" , - йдеться у повідомленні відомства.