Білорусь перемістила більшість мігрантів у логістичний центр
Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею в четвер та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр, повідомляє Українська правда.
Мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску "Брузги" та біля лінії польського кордону. Вони перейшли до розташованого у прикордонному транспортно-логістичному центрі пункту тимчасового розміщення, де їх забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями у теплі, видається змінний одяг.
Білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА пише, що мігранти "
покинули кордон, але сподівань на відкриття гуманітарного коридору не втрачають".
У польському прикордонному відомстві підтвердили, що табори мігрантів спорожніли.
"Сьогодні табір біля прикордонного переходу в Брузгах спорожнів. Білоруські служби направили іноземців до транспортно-логістичного центру, розташованого за кілька сотень метрів", - йдеться у повідомленні відомства.
"Інших таких таборів не було… але в інших місцях з'являлися групи, які намагалися перетнути кордон. Подивимося, що буде в наступні години... У таборі все ще є люди, але він явно стає порожнім", - сказав речник польської прикордонної служби.