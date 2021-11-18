Кабмін підвищив глобальну ставку для виплат ковідним лікарням

Кабінет Міністрів збільшив тариф за пакетом "стаціонарна допомога пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" до 634 330 грн з 1 листопада 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо необхідність збільшити вартість ковідного пакета, який виплачуватиметься тим медзакладам, які працюють із хворими на COVID-19. Додатково пацієнтів за ці гроші забезпечуватимуть лікарськими засобами, необхідними для лікування в умовах інтенсивної терапії та медичної допомоги в умовах денного стаціонару", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, питання про доцільність збільшення тарифу було обговорено на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, яке відбулося 29 жовтня в Одесі.