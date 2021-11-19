Держекоінспекція оштрафувала АЗС на 14,5 млн грн

У цьому році Держекоінспекція удвічі збільшила кількість штрафів, накладених на АЗС, повідомляє Auto24.

За 10 місяців Держекоінспекція застосувала майже вдвічі більше санкцій, ніж протягом всього 2020 року. Про це розповіли у пресслужбі Державної екологічної інспекції України.

З початку 2021 року ДЕІ провела 983 так звані “заходи державного ринкового нагляду з перевірки характеристик паливно-мастильної продукції” – автомобільних бензинів та дизельного пального.

За результатами перевірок винесено 1624 рішення про вжиття обмежувальних заходів та накладено адміністративно-господарських санкцій на загальну суму понад 14,5 млн грн. Це в 1,9 раза більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млн грн).