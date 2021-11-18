Німеччина виконує угоду з США щодо "Північного потоку-2", - Квін

Німеччина виконує взяті на себе зобов'язання по "Північному потоку-2", які прописані в американсько-німецькій угоді. Її німецький канцлер Ангела Меркель і президента США Джо Байден уклали цього літа, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це розповіла журналістам тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

"Німеччина сказала, що вона суворо дотримуватиметься регуляторних вимог ЄС (щодо "Північного потоку-2", - ред . ﻿)", - сказала Квін.

Вона додала, що рішення німецького регулятора про припинення сертифікації газопроводу до приведення до норм законодавства ЄС, США розглядають як виконання Німеччиною своїх зобов'язань за угодою.