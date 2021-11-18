Жахлива знахідка: посеред Києва у смітнику знайшли частини людського тіла

У центрі Києва у сміттєвому контейнері виявили частини людського тіла. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого, повідомляє УНН.

“У поліцію надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів у контейнері для сміття виявили частини людського тіла. На вказану адресу негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт”, — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють можливих свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, розташованих поруч.

"Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб, причетних до вбивства", - зазначають у поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.