Ощадбанком можуть зайнятися британські правоохоронці

Керівництво "Гарантованого покупця", Ощадбанку та уряду можуть стати фігурантами кримінального розслідування у Великобританії за фактом махінацій з "зеленими" єврооблігаціями "Укренерго" і завданню збитків європейським банкам та інвестиційним фондам, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це пнаписав журналіст Сергій Лямець в Facebook.

"У Британії є цікаві структури, що нагадують наше НАБУ. Це Serious fraud Office і Financial Conduct Authority (Управління з фінансового регулювання і нагляду). Якщо суд піде в несподіваному напрямку, українські чиновники, замішані в ланцюжку дивних рішень і маніпуляцій з грошима міжнародних інвесторів, опиняться під загрозою кримінального переслідування в ЄС, Великобританії і навіть США" , - повідомив журналіст.

За його словами, маніпуляції з облігаціями потенційно зашкодять їх власникам - європейським банкам та інвестиційним фондам.

"Можна скільки завгодно гратися тарифами УЗ або ставками ренти на руду. Але тут - інструменти, які звертаються на Лондонській фондовій біржі. Відповідно, на них поширюється юрисдикція англійського права, включаючи кримінальне право. І вже якщо у паперів було цільове призначення - значить, воно повинно дотримуватися. Інакше - справа переходить до Лондонського суду і навіть має шанси на успіх" , - додав він.

За його словами, в поле зору британських Serious Fraud Office і Financial Conduct Authority можуть потрапити офіційні особи - керівники ДП "Гарантований покупець", Ощадбанку, Укренерго, Міненерго і Кабінету міністрів.

На думку журналіста, компанія ДТЕК і її кредитори очевидно будуть домагатися кримінального переслідування учасників процесу розподілу коштів "єврооблігацій".