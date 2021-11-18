Група мігрантів намагалася проникнути з Білорусі до України

Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу під виглядом туристів потрапити в Україну з Республіки Білорусь, повідомляє Ділова столиця.

15 іноземців, які прямували рейсовим автобусом з Мінська, за більш ніж вигаданою метою поїздки намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині 18 листопада.

Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму.

Проте, у ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область.

З їх слів оглянувши "визначні пам’ятки" на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини.

Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Повідомляється, що прикордонники ухвалили рішення не пропускати та повернути мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.