Швидкісний інтернет на дорогах України з'явиться в 2022 році

Українські стільникові оператори за рік з невеликим мають збудувати інфраструктуру для покриття всіх автошляхів країни мобільним інтернетом, повідомляє UBR.

"До кінця наступного року мобільні оператори забезпечать покриття на всіх автомобільних дорогах" , – пообіцяв заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

При цьому заступник міністра зазначив, що в країні існує " дуже велика потреба у забезпеченні інтернету на залізниці ". Тому в уряді розпочали розробку концепції з покриття 4G-інтернетом залізничних колій.

"Вже є певні розрахунки, певне бачення використовуваних технологій та власне масштаб бюджету для цього проекту" , – повідомив заступник міністра цифрової трансформації.

У Мінцифри також розповіли про підсумки роботи зі стимулювання розвитку швидкісного мобільного та фіксованого інтернету.

За даними відомства, з липня 2020 року близько 3 млн. українців вперше отримали доступ до "четвертого покоління" стільникового зв'язку. Ще 8,9 млн осіб, які раніше мали можливість підключитися тільки до одного мобільного оператора, змогли обирати вже між трьома 4G-гравцями.

Олександр Шелест зазначив, що загалом понад 25 тис. міст та сіл уже охоплено 4G. Крім цього, Мінцифри розпочало реалізацію проекту "Інтернет-субвенція", в рамках якого буде підключено 6 тис. соціальних об'єктів у 3 тис. сіл.

В результаті, спрогнозували у відомстві, близько 1 млн. українців вперше отримають доступ до оптичного інтернету.