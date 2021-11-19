Найбільша афера в історії Канади: вкрадено криптовалюти на $36 млн
Поліція Канади заарештувала молодика, якого звинуватили в організації багатомільйонної афери, в результаті якої він заволодів криптовалютою на 46 млн канадських доларів ($36 млн). Це вже назвали найбільшою крадіжкою криптовалюти в однієї людини в історії Канади, повідомляє Обозреватель.
Як розповіли канадські правоохоронці, розслідування тривало півтора роки – вони розпочали його разом із ФБР та Секретною службою США у березні 2020-го. В результаті було затримано мешканця міста Гамільтон у провінції Онтаріо.
Жертвою афери став неназваний громадянин США. Шахрай вдався до афери з підміною SIM-карти, отримав доступ і спустошив криптовалютні рахунки американця.
Однак його вистежили за історією покупок.
"Частина вкраденої криптовалюти була використана для покупки імені користувача в Інтернеті, яке вважається рідким в ігровій спільноті", – зазначили поліцейські.
Частково вкрадені монети вдалося повернути. Зокрема, поліція заарештувала криптовалюти на суму понад 7 млн канадських доларів.
Підозрюваному висунули звинувачення у крадіжці понад 5 тис. канадських доларів та заволодінні майном або доходами від власності злочинним шляхом. Його справу вже передали до суду.
SIM-свопінг: новий вид шахрайства
У цьому випадку шахрай вдався до SIM-свопінгу, або SIM-хайджекінгу. Це відносно новий вид злочинної діяльності, зав'язаний на "підміні" SIM-карток, який дає зловмиснику доступ до облікових записів жертва.
За цією схемою злочинцеві треба лише знати телефонний номер жертви. Після цього він звертається до мобільного оператора, видаючи себе за власника, і просить повторно випустити SIM-картку або призначити електронну SIM.
"Вкравши" номер, шахраї отримуватимуть усі коди безпеки, які банки та інші фінансові сервіси на нього надсилають. Відповідно, вони отримують повний контроль над прив'язаними до SIM-картки обліковими записами.
Як уберегтися від "викрадачів" SIM-карток?
Експерти називають SIM-свопінг доволі простою і тому частою шахрайською схемою. Відповідно існує кілька запобіжних заходів, які не дозволять злочинцям отримати доступ до телефонного номера жертви:
- не використовувати для багатофакторної аутентифікації лише мобільний телефон;
- зобов'язати свого мобільного оператора робити будь-які дії з SIM-картою лише за особистої присутності власника;
- використовувати для зберігання криптовалюти "холодний" гаманець;
- прив'язати свій криптогаманець до мобільного номеру, який більше ніде не використовуватиметься, та відключити на телефоні хмарну синхронізацію;
- закрити на біржах всі рахунки, що не використовуються.