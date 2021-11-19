Найбільша афера в історії Канади: вкрадено криптовалюти на $36 млн

Поліція Канади заарештувала молодика, якого звинуватили в організації багатомільйонної афери, в результаті якої він заволодів криптовалютою на 46 млн канадських доларів ($36 млн). Це вже назвали найбільшою крадіжкою криптовалюти в однієї людини в історії Канади, повідомляє Обозреватель.

Як розповіли канадські правоохоронці, розслідування тривало півтора роки – вони розпочали його разом із ФБР та Секретною службою США у березні 2020-го. В результаті було затримано мешканця міста Гамільтон у провінції Онтаріо.

Жертвою афери став неназваний громадянин США. Шахрай вдався до афери з підміною SIM-карти, отримав доступ і спустошив криптовалютні рахунки американця.

Однак його вистежили за історією покупок.

"Частина вкраденої криптовалюти була використана для покупки імені користувача в Інтернеті, яке вважається рідким в ігровій спільноті" , – зазначили поліцейські.

Частково вкрадені монети вдалося повернути. Зокрема, поліція заарештувала криптовалюти на суму понад 7 млн канадських доларів.

Підозрюваному висунули звинувачення у крадіжці понад 5 тис. канадських доларів та заволодінні майном або доходами від власності злочинним шляхом. Його справу вже передали до суду.

SIM-свопінг: новий вид шахрайства

У цьому випадку шахрай вдався до SIM-свопінгу, або SIM-хайджекінгу. Це відносно новий вид злочинної діяльності, зав'язаний на "підміні" SIM-карток, який дає зловмиснику доступ до облікових записів жертва.

За цією схемою злочинцеві треба лише знати телефонний номер жертви. Після цього він звертається до мобільного оператора, видаючи себе за власника, і просить повторно випустити SIM-картку або призначити електронну SIM.

"Вкравши" номер, шахраї отримуватимуть усі коди безпеки, які банки та інші фінансові сервіси на нього надсилають. Відповідно, вони отримують повний контроль над прив'язаними до SIM-картки обліковими записами.

Як уберегтися від "викрадачів" SIM-карток?

Експерти називають SIM-свопінг доволі простою і тому частою шахрайською схемою. Відповідно існує кілька запобіжних заходів, які не дозволять злочинцям отримати доступ до телефонного номера жертви: