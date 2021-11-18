В Ізраїлі викрали автомобіль голови військової розвідки

У Тель-Авіві було викрадено автомобіль, що належить голові військової розвідки АМАН генерал-майору Аарону Халіве, повідомляє NEWSru.co.il.

Інцидент стався цього тижня. З паркування біля будинку, в якому проживає офіцер, було викрадено два автомобілі, один з яких належить Халіві.

У поліції вважають, що злочинцям невідомо, кому належить машина.

Як голова Управління військової розвідки Аарон Халіве та його сім'я перебувають під постійною охороною. Охороняється також будинок, де проживає офіцер.

У ЦАХАЛі заявили, що цей внаслідок цього інциденту не було завдано шкоди державній безпеці.