Групі військових у Болгарії висунуто звинувачення у шпигунстві на користь РФ

Болгарська військова прокуратура в четвер висунула звинувачення у шпигунстві на користь РФ групі з шести нинішніх та відставних військових посадових осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Усіх шестеро було заарештовано минулого березня, одного з арештованих згодом випустили під заставу. Дата початку судових слухань наразі не оголошена. У разі визнання винними обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Серед обвинувачених - колишній високопосадовець болгарської військової розвідки, високопосадовці Міноборони та колишній військовий аташе, який забезпечував контроль над секретною інформацією в парламенті країни. За версією прокуратури, обвинувачені збирали та передавали секретні відомості іноземній державі.

У прокуратурі вважають, що лідером групи був екс-співробітник болгарської розвідки, який був " випускником школи розвідки у Москві, якою відало російське ГРУ ". Після повернення до Болгарії він, згідно з твердженнями болгарської сторони, отримав завдання створити мережу агентів з доступом до секретних матеріалів, пов'язаних із НАТО та ЄС. При цьому його дружина, яка має подвійне громадянство Болгарії та РФ, передавала документи до посольства Росії в Софії.

Раніше між РФ та Болгарією неодноразово виникали шпигунські скандали.