Наявність ОСАЦВ перевірятимуть під час руху авто

Міністерство внутрішніх справ та Моторне страхове бюро (МТСБУ) запускають нові цифрові сервіси для учасників дорожнього руху, повідомляє UBR.

Зокрема, планується впровадження рішень, які дозволять перевіряти наявність полісу Обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) дистанційно, повідомили Моторне бюро.

"Наша інновація з МТСБУ дозволяє захистити водіїв від придбання підроблених полісів і надалі дозволить контролювати наявність поліса ОСАЦВ на автомобіль безпосередньо під час руху без його зупинки" , - зазначив заступник голови МВС Сергій Гончаров.

За його словами, на сьогоднішній день така проблема існує. А цифрові інструменти допомагають її вирішити.

Крім того, у додатку "Дія" вже доступні права та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. До того ж нове посвідчення водія також можна замовити онлайн.

Серед інших цифрових сервісів у МТСБУ вказали на заміну індивідуальних номерних знаків із доставкою додому, а також можливість дистанційно сплатити квитанцію за порушення правил дорожнього руху. За словами Гончарова, завдяки цій інновації близько 80% штрафів сплачуються протягом кількох днів.

Слід зазначити, що з 2018 року з'явилася можливість укладання електронного договору ОСАЦВ. З початку 2021 року вже оформлено понад 4600 електронних європротоколів.

Нагадаємо, з 1 червня 2022 року планується збільшити страхові виплати потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, а також буде вдосконалено правила та порядок відшкодування збитків при ДТП.