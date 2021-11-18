В ІД розповіли про бойовиків-мільярдерів

На допитах глава «мінфіну» ІД, спійманий спецслужбами Туреччини та Іраку, розкрив дані про щомісячний прибуток від збуту нафти, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.

Під час найбільшої активності бойовики заробляли $1,2 млрд на рік, переважно за рахунок контрабанди нафти, грабежів та викупу за викрадених людей. Про це розповів відповідальний за економіку в ІГ Самі Джасім. Він був заступником знищеного у 2019 році ватажка угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

Крім розподілу бюджетів на теракти ІГ Джасим займався незаконним продажем нафти, газу, копалин та антикваріату від імені угруповання. Після того, як влітку 2014 року ІД захопило значну частину території Іраку, він став відповідати всередині угруповання за безпеку в провінції Салах ед-Дін на півночі країни, потім перебрався до Сирії і був призначений Абу Бакром аль-Багдаді головою так званого міністерства природних ресурсів ІГ, а пізніше став заступником лідера ІД та керівником «мінфіну».

Терористи продавали нафту власникам невеликих нафтопереробних заводів за кордоном або на чорному ринку в Сирії. За словами Джасіма, бойовики отримували понад $500 000 щомісяця від торговців та бізнесменів в іракській провінції Найнава, де розташоване місто Мосул.

Самі Джасім аль-Джабурі є другим високопоставленим лідером ІГ, взятим живим, що дає змогу отримати від нього інформацію про можливості та амбіції угруповання в період «постхаліфату». Тим більше, що аль-Джабурі стояв біля витоків ІД і взаємодіяв із його родоначальником — убитим у 2006 році лідером «Аль-Каїди в Іраку» Абу Мусабом ас-Заркаві.

Про упіймання Джасіма, також відомого як Хаджі Хамід і відповідального за фінанси угруповання, 11 жовтня повідомив прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Каземі. Він не вказав, де відбулося затримання, проте назвав це "спецоперацією за межами кордонів".

У прес-службі іракських силовиків заявили, що затриманий не лише був соратником покійного лідера ІГ Абу Бакра аль-Багдаді, але й був близьким до нового лідера ІГ Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курейші (Аміра Мухаммеда Саїда Абделя Рахмана).