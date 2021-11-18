Переговори Путіна з Байденом можуть пройти до кінця року

Переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна можуть відбутися до кінця поточного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Пєсков розповів, які теми порушить Володимир Путін на переговорах із президентом США Джо Байденом.

"Звичайно, Україна — багато суперечок навколо України. Природно, навколо України буде і те, що для нас є провокаційними діями збройних сил НАТО біля наших кордонів, що не може залишати нас байдужими і викликає стурбованість, а головне викликає необхідність вживання адекватних заходів, але вживаючи цих заходів, ми діємо на своїй власній території" , — повідомив представник Кремля.

Він уточнив, що конкретних термінів зустрічі поки що немає, але контакти можливі до нового року.

"Але може бути й пізніше. Це залежатиме від того, наскільки зійдуться графіки президентів і який формат вони оберуть" , — додав Пєсков.

За його словами, для Москви краще відеоформат, але вирішуватимуть глави держав.