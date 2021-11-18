У Житомирі відкрили ТЕЦ, що працює на альтернативному паливі

18 листопада у Житомирі відкрили першу ТЕЦ, яка працюватиме на трісці. На відкриття були присутні влада міста, області, посол Швейцарії в Україні Клод Вільд та очільник Мінрегіону Олексій Чернишов, повідомляє Журнал Житомира.

Як заявив міський голова Житомира, нова ТЕЦ допоможе зменшити споживання газу, електроенергії та кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу.

На ТЕЦ термодинамічна установка органічного циклу Ренкіна комбіновано вироблятиме тепло та електроенергію. Її потужність – 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії. ТЕЦ зможе забезпечити теплом 18 тисяч жителів у 73 багатоквартирних будинках. До того ж установка цілодобового циклу дасть можливість будинкам на трьох вулицях отримувати гарячу воду цілодобово.

В мерії заявляють, що установка з таким технологічним процесом комбінованого виробництва тепла та електричної енергії – перша в Україні. Паливо на ТЕЦ подаватиметься в автоматичному режимі за допомогою рухомої підлоги. На складі ж зберігатиметься щепа на три доби роботи станції.

Об'єкт зводився за кошти Уряду Швейцарської Конфедерації у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Вартість – близько 300 млн грн, з яких майже 100 млн – бюджет громади.