Розслідування Bellingcat є спецоперацією проти України - Офіс президента

Розслідування Bellingcat про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) щодо доставки до країни десятків російських бойовиків ПВК "Вагнер", в Офісі президента України назвали великою дезінформаційною спецоперацією проти України, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Зараз, нарешті, можна попередньо розставити всі крапки над "i" у великій і скандальній історії з "вагнерівцями". Буду говорити жорстко. На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у воюючій державі, коли громадяни цієї держави "вивалюють" в публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників. Це дуже серйозний і болючий удар по наших можливостях як держави" , – вважає Подоляк.

Радник зазначив, що спочатку з Москви вкинули, що українською розвідкою керують із ЦРУ. Потім – це була велика міжнародна "спецоперація" за участю американських, турецьких, ізраїльських та британських спецслужб.