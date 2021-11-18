Парламент Австрії позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету

У четвер, 18 листопада, парламент Австрії ухвалив рішення про позбавлення недоторканності лідера Австрійської народної партії, колишнього канцлера країни Себастьяна Курца, повідомляє Ділова столиця.

Це рішення було прийняте одноголосно.

Курц був захищений парламентським імунітетом після звільнення з посади федерального канцлера та переходу до Національної ради. Тепер він може знову опинитися під слідством за звинуваченням у зловживанні довірою та наданні неправдивих свідчень.

Сам Курц неодноразово наголошував, що він зацікавлений у швидкому проясненні ситуації та відкинув звинувачення у зв'язку зі справою про опитування/рекламу та свої свідчення в парламентській комісії, заявивши, що не чинив жодних кримінальних злочинів. у хабарництві та корупції.

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії.