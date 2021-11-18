У Чернігівській та Сумській областях випав сніг

У четвер ввечері, 18 листопада, в Чернігівській та Сумській областях випав сніг. Це перший сніг, який випав не в Карпатах, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько" , - розповідають місцеві жителі.

Фото: Перший сніг у Чернігівській області (facebook.com/r.semenovka)

Фото: Перший сніг у Чернігівській області (facebook.com/r.semenovka)

Фото: Перший сніг у Чернігівській області (facebook.com/r.semenovka)

Фото: Перший сніг у Чернігівській області (facebook.com/r.semenovka)

Відзначимо, що за даними синоптиків, в Семенівці зараз +1 градус.

Також про сніг повідомляють у Сумській області. Зокрема, у містах Шостка та Конотоп, де зараз температура повітря становить 0 градусів.