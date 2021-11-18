Турецькі ЗМІ повідомили про смерть головного критика Ердогана

Турецькі ЗМІ, зокрема опозиційний портал новин Oda TV, заявляють, що ісламського релігійного проповідника і громадського діяча Фетхуллаха Гюлена отруїли в ніч на 17 листопада. Разом з ним, ймовірно, загинув один із його прихильників, який перебував у маєтку в Пенсільванії, — він скоїв самогубство, повідомляє Лента.Ру.

Низка ЗМІ спростовують новину про смерть голови турецької опозиційної організації FETO. Наприклад, журналіст Емре Услу написав у своєму Twitter із посиланням на особисті джерела інформації про те, що дані про смерть Гюлена є фейком. Наближений громадського діяча Джевдет Тюркйолу, у свою чергу, опублікував відео де розповідає про те, що проповідник живий, а чутки про замах є вигадкою.

15 липня 2016 року в Туреччині відбулася спроба державного перевороту, внаслідок якої загинули 248 людей, не рахуючи самих путчистів, ще понад 2,7 тисячі отримали поранення. Турецька влада звинуватила в ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який діяв через очолювану ним опозиційну організацію FETO. Проповідник наполягав на своїй непричетності до спроби держперевороту.