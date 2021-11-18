Гетманцев пояснив механізм отримання тисячі гривень за вакцинацію

Чому тисячу гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу можна отримати лише у додатку "Дія", розповів нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, повідомляє Україна 24.

"Ця програма насамперед про підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок коронакризи. Тому, власне, є певні види діяльності, за які можна буде розплачуватися цими сертифікатами. Тисячу гривень може отримати кожен через додаток "Дія". На сьогоднішній день у додатку "Дія" вже 10 млн наших співгромадян, 10 млн громадян у програмі, до якої можна зайти з комп'ютера — це можуть бути ті самі люди, можуть бути інші. Але так чи інакше, 10 млн — це значна кількість людей" , — сказав він.

Гетманцев пояснив, що дає додаток "Дія" і що робити тим, хто його не має.

"Додаток "Дія" дає можливість уникнути будь-якої бюрократії, корупції, і зробити процес отримання тисячі гривень досить простим. І найголовніше — уникнути поширення коронавірусу за будь-якого контакту з іншою людиною. Я пропоную всім встановити додаток "Дія". Ми повинні розуміти, що цей механізм покликаний для того, щоб надати допомогу людям та бізнесу. Якщо людина не має телефону, вона має скористатися допомогою онуків та дітей, дуже просто там зареєструватися, це п'ять хвилин" , — сказав він.

Нардеп додав, що кошти на цю програму підуть із перевиконання державного бюджету на поточний рік.