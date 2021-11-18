Поліція отримала доступ до мобільного телефону Полякова

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що слідчі органи практично закінчили розслідування смерті народного депутата Антона Полякова, повідомляє Сьогодні.

Про це глава МВС України розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу"".