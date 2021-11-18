Поліція отримала доступ до мобільного телефону Полякова
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що слідчі органи практично закінчили розслідування смерті народного депутата Антона Полякова, повідомляє Сьогодні.
Про це глава МВС України розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу"".
"Зараз закінчується проведення всіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. І я думаю, найближчим часом представники національної поліції розкажуть все. Власне, склався весь пазл цієї події", – заявив Монастирський.