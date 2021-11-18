Готується етапування Саакашвілі із тюремної лікарні

Готується етапування колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з тюремної лікарні, ймовірно, до військового шпиталю міста Горі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На території Глданської в'язниці, зазначають грузинські ЗМІ, знаходяться міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе та депутати від правлячої партії "Грузинська мрія", а біля воріт в'язниці в автомобілі знаходиться мати екс-президента Гіулі Аласанія.

Брат політика Гіоргій Саакашвілі повідомив журналістам, що він прибув до в'язниці у зв'язку з інформацією про нібито переведення Михайла Саакашвілі до госпіталю.

"Головне - врятувати життя Михайла" , - сказав він.

Крім того, ЗМІ зазначають, що на територію Глданської в'язниці в'їхав реанімобіль.

Раніше в четвер повідомлялося, що після зустрічі з адвокатами Саакашвілі знепритомнів і впав. Після проведення реанімаційних процедур стан Саакашвілі стабілізувався.